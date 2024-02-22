ХК «Кировец» продолжают борьбу за выход в плей-офф

Хоккейный клуб «Кировец» продолжают борьбу за выход в плей-офф в рамках всероссийских соревнований Высшей лиги. За чемпионство борются 8 команд. И только 4 из них пройдут дальше. Вчера и сегодня уфимцы встречались с коллективом «Водник-2» из Архангельска. В первый день уфимцы завершили матч с преимуществом в две шайбы – 4:2. Главным героем матча стал Владимир Иванов, забивший два мяча. А вот во второй день удача оказалась на стороне гостей – 4:8.