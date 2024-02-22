ХК «Кировец» продолжают борьбу за выход в плей-офф

Хоккейный клуб «Кировец» продолжают борьбу за выход в плей-офф в рамках всероссийских соревнований Высшей лиги. За чемпионство борются 8 команд. И только 4 из них пройдут дальше. Вчера и сегодня уфимцы встречались с коллективом «Водник-2» из Архангельска. В первый день уфимцы завершили матч с преимуществом в две шайбы – 4:2. Главным героем матча стал Владимир Иванов, забивший два мяча. А вот во второй день удача оказалась на стороне гостей – 4:8.

За счёт, да, правильно вы сказали, характера. За счёт желания, именно, выиграть матч. Все ребята пластались друг за друга и то, что на установке было сказано, они и выполнили эту установку.

Игорь Войтович, главный тренер ХК «Кировец»

Сейчас уфимский клуб идет на 5-м месте в первой подгруппе. 25 и 26 февраля «Кировец» встретится с хоккеистами из Мончегорска. 6 марта в городе Иркутск начнутся финальные встречи всероссийских соревнований Высшей лиги.

Играет тот факт, что поздно собрались, поздно начали подготовку, сыгранности не было. Вот под конец сезона более менее уже сыгрались. Сильная команда, у них сыгранность хорошая. Быстрые индивидуальные игроки, ну вот за счёт характера.

Владислав Веселов, полузащитник ХК «Кировец»
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