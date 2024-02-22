В Уфе прошло торжественное собрание ко Дню защитника Отечества

Сегодня в концертном зале «Башкортостан» прошло торжественное собрание, посвящённое Дню защитника Отечества. Радий Хабиров вручил государственные награды ветеранам, участникам боевых действий и родственникам погибших военнослужащих. Выступая перед залом, глава республики отметил, что в наше время праздник стал символом единения бойцов на передовой и трудящихся в тылу.

На СВО с первых дней – Иван Присяжнюк – китель с многочисленными орденами сегодня пополнил ещё одним – генерала Шаймуратова. Военнослужащий принял участие в боях за Херсон, там же держал оборонительные рубежи. Группа под его руководством выявила и уничтожила засаду ВСУ. Все задачи, поставленные командованием, выполнялись самоотверженно. Получив тяжелое ранение в глаза, продолжил службу уже дома.

Супруга Алексея Мартынова получает орден за него. Военнослужащий погиб в этом году, попав под обстрелы вражеского дрона. Младший сержант, радиотелефонист ушёл добровольцем на СВО летом 2022 года. В составе медицинской бригады следом поехала и сама Татьяна. Алексей стоял на страже рубежей – супруга спасала бойцов и мирных граждан.

Радий Хабиров, поздравляя со сцены защитников Отечества, поблагодарил их за мужество и стойкость. Своим примером, отметил руководитель региона – военнослужащие доказывают, что Башкортостан – это Родина героев и надёжная опора страны.

В наше время традиционный мужской праздник наполняется особым высоким смыслом. Становится символом единения всех защитников Отечества. Тех, кто проявляет мужество и стойкость в тяжелых боях на передовой. И тех, кто в тылу живёт и трудится с девизом: «Всё для фронта! Всё для Победы!».Мы гордимся земляками, которые с оружием в руках встали на защиту Родины. Среди них люди мирных профессий – учителя, инженеры, водители, аграрии, а также руководители, депутаты, госслужащие и журналисты. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

И действительно, один из журналистов наш коллега. В декабре прошлого года на фронт ушел Рафик Ахметшин – корреспондент службы новостей. Он неоднократно выезжал в командировку в качестве репортера на СВО. Увидев все лично, принял решение сменить перо на автомат. Напомню, что 23 февраля – особая дата для жителей республики ещё по другой причине. В этот день, в 1943 году на Донбассе отдал жизнь за Родину легендарный генерал, Герой России Минигали Шаймуратов.

На страже интересов страны и военнослужащих стоит трудовой тыл. Башкортостан активно участвует в снабжении фронта. Оборонные предприятия нарастили объёмы производства. Еженедельно в зону СВО уходят гуманитарные конвои. Их число перевалило уже за сотню. И эта работа продолжится.

Башкортостан стал крепким надёжным тылом для нашей армии. Вместе мы отстаиваем мир и спокойствие на нашей многонациональной земле. На примерах настоящих героев воспитываем нашу молодёжь. Встречаем, как родных вернувшихся домой ветеранов. Занимаемся их медицинской и психологической реабилитацией, обустраиваем их мирную жизнь, помогаем с работой. Так будет всегда. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Даже сегодня, пока готовились к церемонии, развернул работу фонд «Защитники отечества». Бойцы и члены их семей могли обратиться с вопросами и получить здесь же ответ. А в другой части фойе желающие писали письма бойцам. Открытки авторские – на каждой история СВО.