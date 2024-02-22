Житель Башкирии разрабатывает мобитраки

Хабиров разрабатывает мобитрак для президента страны. Однофамилец Главы Башкортостана и уроженец республики Рафаэль Хабиров представил проект фургонов для бизнеса. «Мобитрак» признали одним из лучших в конкурсе растущих брендов. Выставку осмотрел Владимир Путин и отдельно остановился около стенда нашего земляка.
Мобильный штаб для Владимира Путина в Санкт-Петербурге предложил создать предприниматель из Башкортостана. Однофамилец главы республики Рафаэль Хабиров презентовал свой проект по производству мобитраков – передвижных пунктов для бизнеса. Предприниматель сам родом из Илишевского района, производство открыл в Москве.
Ставит бизнес на колёса Рафаэль Хабиров уже 7 лет. За это время на предприятии собрали более 2,5 тыс. мобитраков. Тем самым создали 7500 рабочих мест по всей стране. Экспортировали продукцию и за рубеж. Для этого у организации есть сертификат о безопасности оборудования.
В родном Башкортостане в списке клиентов известные сети фастфуда и кофеен. В прошлом году с производителем фургонов соглашение о сотрудничестве заключило и Правительство республики.
Ингредиенты в лаваше обжаривают на гриле с четырёх сторон. Весь процесс готовки шаурмы занимает около 5-7 минут. В день – до 100 штук – пока здесь такой рекорд. Фастфуд расположили в мобильном фудтраке в Иглино.
Мобитраки бизнесмена из Башкортостана – это по сути прицепы с условиями. По словам предпринимателя – ниша рынка сейчас только развивается и появляются подражатели.
На мероприятиях сейчас можно увидеть мобитраки не только гастрономические. Их используют для организации ресторанов, бань, полевых кухонь, офисов продаж недвижимости, мобильных клиник, салонов красоты. Фургоны Хабирова используют обувной бренд «Экко», нефтяная компания «Шелл». Предприниматель уверен, что набрать скорость бизнес может именно на колёсах.