Житель Башкирии разрабатывает мобитраки

Хабиров разрабатывает мобитрак для президента страны. Однофамилец Главы Башкортостана и уроженец республики Рафаэль Хабиров представил проект фургонов для бизнеса. «Мобитрак» признали одним из лучших в конкурсе растущих брендов. Выставку осмотрел Владимир Путин и отдельно остановился около стенда нашего земляка.

Мобильный штаб для Владимира Путина в Санкт-Петербурге предложил создать предприниматель из Башкортостана. Однофамилец главы республики Рафаэль Хабиров презентовал свой проект по производству мобитраков – передвижных пунктов для бизнеса. Предприниматель сам родом из Илишевского района, производство открыл в Москве.

Ставит бизнес на колёса Рафаэль Хабиров уже 7 лет. За это время на предприятии собрали более 2,5 тыс. мобитраков. Тем самым создали 7500 рабочих мест по всей стране. Экспортировали продукцию и за рубеж. Для этого у организации есть сертификат о безопасности оборудования.

В родном Башкортостане в списке клиентов известные сети фастфуда и кофеен. В прошлом году с производителем фургонов соглашение о сотрудничестве заключило и Правительство республики.

Ингредиенты в лаваше обжаривают на гриле с четырёх сторон. Весь процесс готовки шаурмы занимает около 5-7 минут. В день – до 100 штук – пока здесь такой рекорд. Фастфуд расположили в мобильном фудтраке в Иглино.

Мобитраки бизнесмена из Башкортостана – это по сути прицепы с условиями. По словам предпринимателя – ниша рынка сейчас только развивается и появляются подражатели.