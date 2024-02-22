В Уфе прошёл финал регионального этапа баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»

В Уфе прошёл финал регионального этапа Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Столичных спортсменов в решающих играх среди юношей и девушек не оказалось. Зато, как и год назад, победу в мужском финале праздновала команда «Шторм» из Баймака. У девушек лучшими стали представительницы Стерлитамака.

Лучшие школьные команды республики в борьбе за выход на округ – на паркете! Помимо яркого баскетбола – огненная поддержка трибун, нервы, и, конечно, эмоции. Республика Башкортостан традиционно является лидером по количеству команд, участвующих в «КЭС-БАСКЕТ». В этом году заявилось 1407 команд из 1017 школ региона.

Это просто необходимо, это уже 16-й сезон наш, представляете, сколько детей вышло, многим уже за 30 лет, они своих детей тоже отправят в баскетбол, думаю, что это очень важное значение, тем более, президент страны сказал массовость и ещё раз массовость. Светлана Антипова, олимпийская чемпионка по баскетболу

В финале турнира среди девушек встретились представители Стерлитамака и Чекмагуша. Команда «STRижи» ещё к большому перерыву обеспечила себе отрыв в 15 очков. Догнать своих соперниц коллективу из Чекмагуша уже не получилось. Итоговая победа «STRижей» 46:33.

Мне кажется, нам не хватало немого выносливости, поняли, что выигрываем и под конец расслабились, не хватало напора до конца игры, но мы старались и трудились, поэтому довольна. Милана Джувалакян, победительница соревнований

Эта победа стала первой с 2015 года для команды из Стерлитамака. На региональных этапах они никогда не добирались до золотых медалей, оставаясь на 2-й или 3-й строчке. MVP финала стала Полина Григорьева, девушка набрала 14 очков, сделала 6 передач, 15 подборов и 6 перехватов.

Мы тщательно готовились к этому финалу, изучили всё, что делал соперник в предыдущей игре, выиграли первую четверть, взяли хороший отрыв. Полина Григорьева, победительница соревнований

В финале у юношей встретились команды из Баймака и Стерлитамака. Накал борьбы был гораздо выше, а скорости на площадке могли порадовать всех любителей баскетбола. В битве за титул преуспел Баймак 76:55, а лучшим игроком стал Марат Худайгулов, набравший 44 очка и совершивший 18 подборов. Шторм вновь подтвердил звание лучшей команды старшеклассников в нашей республике.

Мне есть на кого равняться, хорошие ребята у Баймака крепкие, физподготовка хорошая, видно, что ребята обученные, как индивидуально обученные, так и технически. Сергей Медведев, генеральный директор баскетбольного клуба «Уфимец»