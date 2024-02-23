В Уфе в ДТП пострадали мужчина и семилетний ребенок

Накануне в башкирской столице водитель «Киа Сиид» совершил наезд на пожилого мужчину.

По информации пресс-службы госавтоинспекции Уфы, он переходил дорогу через регулируемый пешеходный переход напротив улицы Машиностроителей, 14.

В настоящее время пострадавший находится в стационаре.

Также вчера утром водитель автомобиля «Рено Сандеро» сбил 7-летнего ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Инцидент произошел в районе Мушникова, 16.

Мальчика госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.