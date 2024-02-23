Президент России направил поздравление Радию Хабирову с Днем защитника Отечества

Уважаемые жители ПФО! Поздравляю вас с Днём защитника Отечества! 23 февраля в жизни нашей страны — особый день. Это праздник мужества, доблести и преданности Родине. Мы уважаем каждого, кто защищал и защищает нашу большую страну, и поклоняемся ветеранам. В День защитника Отечества мы с особыми чувствами думаем и говорим о наших воинах. Они, рискуя жизнью, отстаивают национальные интересы и суверенитет России, право нашего народа жить в безопасном и справедливом мире. Сотни тысяч людей сегодня трудятся на оборонных предприятиях для обеспечения вооружением армии, миллионы волонтеров помогают солдатам на фронте. И всё это — наши защитники. На поле боя и в тылу эти достойные люди являются опорой и надеждой России! Желаю всем защитникам Отечества здоровья и благополучия, нашим воинам — успешного выполнения боевых задач и скорейшего возвращения домой!

Игорь Комаров, полномочный представитель Президента страны в ПФО