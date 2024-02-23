Президент России направил поздравление Радию Хабирову с Днем защитника Отечества

Владимир Путин поздравил Главу Башкирии Радия Хабирова с Днем защитника Отечества. Текст поздравления размещен на официальном сайте руководителя региона.
Мы гордимся героическими страницами истории нашей страны, бессмертными подвигами многих поколений предков, которые на полях сражений отстаивали свободу и независимость Родины. И сегодня народ России чествует мужественных, сильных духом людей — тех, кто достойно продолжает эти ратные, патриотические традиции, сохраняет приверженность таким незыблемым ценностям, как верность Отчизне, долгу, армейскому братству. Желаю вам здоровья, успехов и всего самого доброго.Владимир Путин, президент РФ
Кроме того, свои поздравления направили премьер-министр страны Михаил Мишустин и полномочный представитель Президента страны в ПФО Игорь Комаров.
Уважаемый Радий Фаритович! Поздравляю вас с Днём защитника Отечества. Этот праздник объединяет всех, кому дороги прошлое, настоящее и будущее России, волевых и отважных людей, посвятивших всю свою жизнь служению Отчизне. Тех, кто ежедневно защищает национальные интересы, свободу и независимость нашего государства, заботится о его процветании и благополучии. Желаю дальнейших успехов в работе на благо страны, крепкого здоровья и всего наилучшего вам и вашим близким.Михаил Мишустин, председатель Правительства РФ
Уважаемые жители ПФО! Поздравляю вас с Днём защитника Отечества! 23 февраля в жизни нашей страны — особый день. Это праздник мужества, доблести и преданности Родине. Мы уважаем каждого, кто защищал и защищает нашу большую страну, и поклоняемся ветеранам. В День защитника Отечества мы с особыми чувствами думаем и говорим о наших воинах. Они, рискуя жизнью, отстаивают национальные интересы и суверенитет России, право нашего народа жить в безопасном и справедливом мире. Сотни тысяч людей сегодня трудятся на оборонных предприятиях для обеспечения вооружением армии, миллионы волонтеров помогают солдатам на фронте. И всё это — наши защитники. На поле боя и в тылу эти достойные люди являются опорой и надеждой России! Желаю всем защитникам Отечества здоровья и благополучия, нашим воинам — успешного выполнения боевых задач и скорейшего возвращения домой!Игорь Комаров, полномочный представитель Президента страны в ПФО