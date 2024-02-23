В Башкирии девушка обратились к спасателям за экстренной помощью

Накануне поздним вечером в Сибае 14-летняя девушка пыталась самостоятельно снять с руки кольцо. Но украшение не поддавалось, а палец начал отекать.

Тогда подросток решила обратиться за помощью в экстренные службы. По информации пресс-службы госкомитета Башкирии по ЧС, спасатели помогли ей снять кольцо, перекусив металл специальным инструментом.

Помощь медиков девушке не понадобилась.

В ведомстве напомнили, что в таких случаях украшения легко снимаются с помощью мыла, масла или капроновой нити.