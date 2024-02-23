Телеканал БСТ покажет фильм, посвященный Герою России Алмазу Сафину

В вечернем эфире телеканала БСТ 24 февраля в 20:30 состоится премьера документального фильма «Позывной «Башкир». Очередная лента из цикла «Герои» посвящена нашему земляку, уроженцу Альшеевского района, Герою России Алмазу Минигалеевичу Сафину.
Этот фильм – уже четвертый по счету из документального цикла «Герои». Ранее в эфире телеканала БСТ состоялись премьеры кинолент о других участниках СВО: сапере Дмитрии Иванове и Героях Российской Федерации Тамерлане Ильгамове и Игоре Насибуллине.
Режиссер документального фильма «Позывной «Башкир». Алмаз Сафин» –Айгуль Малбаева, оператор ТЖК – Ринат Кашапов.
24 февраля, в 20:30! Не пропустите!