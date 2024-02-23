Телеканал БСТ покажет фильм, посвященный Герою России Алмазу Сафину

В вечернем эфире телеканала БСТ 24 февраля в 20:30 состоится премьера документального фильма «Позывной «Башкир». Очередная лента из цикла «Герои» посвящена нашему земляку, уроженцу Альшеевского района, Герою России Алмазу Минигалеевичу Сафину.

Фото №1 - Телеканал БСТ покажет фильм, посвященный Герою России Алмазу Сафину

Все респонденты говорили о том, что Алмаз Миннигалеевич был человеком большой внутренней силы. Это действительно так. Во время съемок фильма мы не раз получали этому подтверждение. Они были в характеристиках позывного «Башкир» и созданного им в зоне СВО названия подразделения «Команда «Башкира», оценке сослуживцев как опытного и бесстрашного воина. Но самое главное – в истории подвига, которая была рассказана из первых уст.

Гузель Хамитова, автор фильма

Этот фильм – уже четвертый по счету из документального цикла «Герои». Ранее в эфире телеканала БСТ состоялись премьеры кинолент о других участниках СВО: сапере Дмитрии Иванове и Героях Российской Федерации Тамерлане Ильгамове и Игоре Насибуллине.

Фото №2 - Телеканал БСТ покажет фильм, посвященный Герою России Алмазу Сафину

Режиссер документального фильма «Позывной «Башкир». Алмаз Сафин» –Айгуль Малбаева, оператор ТЖК – Ринат Кашапов.    

24 февраля, в 20:30! Не пропустите!      

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