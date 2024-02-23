Телеканал БСТ покажет фильм, посвященный Герою России Алмазу Сафину

Все респонденты говорили о том, что Алмаз Миннигалеевич был человеком большой внутренней силы. Это действительно так. Во время съемок фильма мы не раз получали этому подтверждение. Они были в характеристиках позывного «Башкир» и созданного им в зоне СВО названия подразделения «Команда «Башкира», оценке сослуживцев как опытного и бесстрашного воина. Но самое главное – в истории подвига, которая была рассказана из первых уст.

Гузель Хамитова, автор фильма