Бойцы из Башкирии отправились в зону СВО после отпуска

В День защитника Отечества – на защиту Родины. Из Уфы после краткосрочного отпуска отправилась большая группа участников специальной военной операции. На церемонии традиционно присутствовали их семьи и близкие. Прощаясь с родными, военнослужащие не забывают о боевых товарищах. Для них везут гостинцы и теплые вещи.

Я сам с Мелеуза, наша администрация выделила вещи и передала в честь праздника поздравить наших военнослужащих. Да, это особенно – в такой праздник, 23 февраля, День защитника Отечества, мы едем защищать нашу Родину.

Отправка бойцов всегда проходит в торжественной обстановке. Но сегодняшний день особенный. 81 год назад Минигали Шаймуратов погиб, выполняя боевые задачи практически там же, где сейчас сражаются наши бойцы. По их словам, подвиг генерал-майора и других уроженцев Башкортостана, которые удостоены звания Героя России, ещё больше воодушевляет на победы.