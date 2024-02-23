Жители ЛНР почтили память своих освободителей в годы ВОВ

Жители города Петровское Луганской народной республики почтили память своих освободителей в годы Великой Отечественной войны, конников 112 Башкирской кавалерийской дивизии во главе с генералом Минигали Шаймуратовым. 23 февраля 1943 года, выходя из рейда вблизи деревни Штеровка, комдив и его бойцы попали в окружение немцев, и приняли свой последний бой. С почестями они похоронены в братской могиле в 2 тыс. километров от дома. Но луганчане чтят память героев, как своих родных.

Каждый из юнармейцев с ранних лет знает о подвиге легендарной 112 Башкавдивизии. И стоять в почетном карауле у братской могилы героев для них – особая честь. На гранитной плите высечено имя и генерала Минигали Шаймуратова, который обрёл славу и вечный покой на земле Донбасса.

Жемчужиной города является школа, названная в честь героя России Минигали Шаймуратова. По инициативе Главы Башкортостана Радия Хабирова в 2022 году её полностью отреставрировали, закупили новую мебель и оборудование. А школьники не только имеют возможность посетить историческую родину легендарного комдива, но и поступить в башкирские вузы. 23 февраля в учебном заведении прошли основные праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, и в память о Минигали Мингазовиче и его конников.

В разгар праздника к нам подошла учительница начальных классов, и едва сдерживая слезы на глазах, попросила передать посылку бойцам из Башкортостана, которые по стопам шаймуратовцев сегодня освобождают Донбасс от вновь поднявшего голову неонацизма. Кульминацией мероприятия стал праздничный концерт, организованный творческими коллективами школы. Неожиданным сюрпризом для учеников и жителей города стало выступление заслуженного артиста Республики Башкортостан Рамиля Бадамшина.

Вместе со своей командой он в очередной раз приехал на Донбасс поддержать наших военнослужащих, и прямо с позиций в Донецкой народной республики посетил школу, чтобы поздравить всех защитников Отечества, нынешних и будущих, с праздником.