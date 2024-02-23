Радий Хабиров провёл очередной «Инвестчас»

Глава Башкортостана Радий Хабиров провёл очередной «Инвестчас». Зеленый свет получили новые инициативы в сферах промышленности и услуг. Компания «Химинвест» намерена построить завод искусственных полимеров. Здесь будут выпускаться нитраты целлюлозы из растительного сырья, а также анилин. Такую продукцию в России ещё не производят.

Она востребована, к примеру, в полиграфии, медицине и автомобилестроении. Инвестор планирует вложить более 54 млрд рублей. Здесь же появится центр исследований, опытно-лабораторная и научно-техническая база для студентов. В перспективе завод войдёт в число резидентов особой экономической зоны Алга. Компания «Элком» вышла с предложением построить в Уфимском районе вторую очередь завода по производству промышленных корпусов для электротехнических изделий.