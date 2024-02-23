В Москве в Полпредстве Башкирии прошёл приём в честь Дня защитников Отечества

В Москве в Полномочном представительстве Башкортостана при Президенте России прошёл торжественный прием в честь Дня защитников Отечества. Среди почетных гостей – уроженцы республики, участники специальной военной операции Герои России майор Борис Дудко и капитан гвардии Степан Белов. Кроме того, участниками встречи стали и другие обладатели Золотой Звезды – Умарпаша Ханалиев, Сергей Тулин и Владимир Алимов.
От имени Главы Башкортостана исполняющий обязанности Полномочного представителя Ришат Халиков вручил Ордена Салавата Юлаева ветеранам отечественной военной науки Денису Сибаеву и Сергею Викулову. В этот вечер чествовали и врачей ведущих военно-клинических госпиталей страны, где лечатся солдаты.