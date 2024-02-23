В Москве стартовали оценочные испытания конкурса «Лидеры России»

В Москве стартовали оценочные испытания суперфинала конкурса «Лидеры России». Башкортостан представляют пять участников. Они вошли в число 302 финалистов. В течении двух дней участники будут работать над кейсами по решению проблем и реальных задач, которые стоят на региональном и федеральном уровнях.

В последний день объявят имена победителей. Все суперфиналисты получат грант в размере 1 млн рублей на обучение в российских вузах. Кроме того, они встретятся с наставниками, в том числе Председателем и вице-премьерами Правительства страны, Совета Федерации, а также руководителями крупных компаний и общественных организаций, ректорами вузов. Победители суперфинала получат карьерные консультации и сопровождение. Конкурс проходит по поручению Президента России Владимира Путина с 2017 года.