В Уфе прошёл республиканский патриотический фестиваль «Гордимся»

В честь праздника в Уфе прошёл республиканский патриотический фестиваль «Гордимся». Инициатором его проведения стала некоммерческая организация «Содействие», которая помогает военнослужащим. Со сцены звучали не только песни военных лет, но и слова благодарности участникам боевых действий.

Концерт к 23 февраля – это яркое мероприятие, посвященное празднованию Дня защитника Отечества. В этот особенный день зал наполняется звучанием песен, посвященных мужеству, отваге и патриотизму. Все выступления – о любви к Родине, подвигах защитников, о важности мужества и самоотверженности. В зале царит атмосфера единства и гордости за свою страну.

Республиканский патриотический фестиваль получил название «Гордимся». Инициатором проведения стала некоммерческая организация содействие, главной задачей которой является реабилитация и социализация ветеранов боевых действий.

Однако основные зрители сегодня в зале – не только ветераны и их семьи, но и волонтёры, помогающие им. А также студенты, для которых это ещё и часть патриотического воспитания. Среди приглашённых и военные священнослужители. Например, Хамза Хазрат, который на передовой поддерживает башкирских военнослужащих. На концерт он пришёл в особой военной мантии.

В последние годы праздник словно наполнился новым смыслом. В этот день страна отдает дань уважения не только тем, кто служил и служит в армии, но и бойцам, кто в данный момент находится на передовой, выполняя свой боевой долг.