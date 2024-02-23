В Уфе прошли чемпионат и первенство Приволжского округа по тхэквондо

В Уфе, в спортивном комплексе «Динамо» прошли чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по тхэквондо ИТФ. В соревнованиях приняли участие представители республик Удмуртии, Татарстана, Башкортостана, Нижегородской, Самарской и Саратовской областей, а также Пермского края.
Туль – одна из основных дисциплин в тхэквондо ИТФ. Эти технические комплексы включают в себя сочетание атакующих и защитных движений. Здесь выступают как в личном разделе, так и в командном.
Евгений Андреев демонстрировал свои навыки в командном туле. Всего спортсмен принял участие в трёх дисциплинах. В тхэквондо Евгений 9 лет. В 2023 году спортсмен стал бронзовым призёром на чемпионате и первенстве мира. На уфимском старте Евгений завоевал три медали: золото в личном и командном спаррингах, и серебро в туле.
Впервые в истории чемпионат и первенство округа по тхэквондо ИТФ были проведены в Уфе. С каждым годом количество участников и регионов растает. Если в том году участие приняли 200 спортсменов, то сейчас за победу боролись более 300.
Спортсмены соревновались в технических комплексах туль, в дисциплине «масоги». А для самых юных участников был проведен фестиваль цветных поясов.
По итогам соревнований первое общекомандное место заняла сборная Башкортостана. На втором спортсмены из Самарской области, бронза у представителей Пермского края. Уже в середине марта победители и призеры уфимского старта отправятся на чемпионат и первенство России в город Тула.