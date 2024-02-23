В Уфе прошли чемпионат и первенство Приволжского округа по тхэквондо

В Уфе, в спортивном комплексе «Динамо» прошли чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по тхэквондо ИТФ. В соревнованиях приняли участие представители республик Удмуртии, Татарстана, Башкортостана, Нижегородской, Самарской и Саратовской областей, а также Пермского края.

Туль – одна из основных дисциплин в тхэквондо ИТФ. Эти технические комплексы включают в себя сочетание атакующих и защитных движений. Здесь выступают как в личном разделе, так и в командном.

Евгений Андреев демонстрировал свои навыки в командном туле. Всего спортсмен принял участие в трёх дисциплинах. В тхэквондо Евгений 9 лет. В 2023 году спортсмен стал бронзовым призёром на чемпионате и первенстве мира. На уфимском старте Евгений завоевал три медали: золото в личном и командном спаррингах, и серебро в туле.

В первой встрече по тулю, меня подвело то, что я задумался во время туля и я ошибся, вот так вот и проиграл. 16 марта будет проходит отбор на Индию, в Азию, будем стараться. Евгений Андреев, победитель чемпионата и первенства ПФО по тхэквондо ИТФ

Впервые в истории чемпионат и первенство округа по тхэквондо ИТФ были проведены в Уфе. С каждым годом количество участников и регионов растает. Если в том году участие приняли 200 спортсменов, то сейчас за победу боролись более 300.

Ну я вижу, что растет очень спортивный уровень и уровень организации этого турнира. Меня очень порадовала именно техническая сторона подготовки этого турнира. Подготовка зала, ковров, подготовка судейских необходимых моментов. Все на очень высоком уровне. Ну а спортивный уровень, он достаточно высок. Павел Гиматов, главный судья чемпионата и первенства ПФО по тхэквондо ИТФ

Спортсмены соревновались в технических комплексах туль, в дисциплине «масоги». А для самых юных участников был проведен фестиваль цветных поясов.

Наша сборная, действительно, за последние 3-4 года сильно выросла. У нас также есть уже призеры мира, чемпионы России, безусловно. И на основании этих результатов, которые будут сегодня. Мы также будем включать и наших именитых спортсменов в состав сборной. Руслан Набиуллин, президент федерации тхэквондо ИТФ Республики Башкортостан