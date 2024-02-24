В Башкирии 80% опрошенных пойдут на предстоящие выборы

В центр общественного наблюдения может прийти каждый, чтобы посмотреть, как идет голосование на том или ином избирательном участке. Все стационарные избирательные участки будут оснащены средствами видеонаблюдения и видеофиксации. Если наблюдатель заметит нарушение, он сможет сообщить об этом в центр. Там будет установлена видео стена, где можно подробно рассмотреть, что происходило на участке в определенное время и понять, было нарушение или нет.

Евгений Шевченко