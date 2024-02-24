В Башкирии 80% опрошенных пойдут на предстоящие выборы

Башкирия активно готовится к предстоящим выборам. Так, представители участковых избирательных комиссий обошли более четверти всех домохозяйств региона. Более 80% опрошенных намерены принять участие в голосовании.

Фото №1 - В Башкирии 80% опрошенных пойдут на предстоящие выборы

Подготовку к выборам обсудили на встрече члена Центризбиркома РФ Евгения Шевченко с командой общественного штаба по наблюдению за выборами в Башкирии.

Евгений Шевченко отметил высокий уровень готовности республики к предстоящим выборам, в частности стопроцентную готовность наблюдателей к процессу голосования. Столь высокий результат достигнут, несмотря на то, что по количеству избирательных участков Башкирия находится на втором месте в стране. По словам члена ЦИК РФ, республика показывала подобные результаты и в прошлые годы.

Повысить информированность избирателей помогает масштабный проект «ИнформУИК», который реализуется сейчас в стране. В его рамках, представители избирательных комиссий обходят жителей республики и информируют их о предстоящих выборах. Кроме того, граждане, желающие проголосовать на дому или по месту пребывания, смогут непосредственно уведомить об этом членов избирательных комиссий и подать соответствующее заявление.

Мы увидели, что жители Башкирии очень хорошо проинформированы о выборах. Явка на выборы в республике может составить от 84 до 87%.

 Евгений Шевченко

В республике приняты все необходимые меры по обеспечению прозрачности избирательного процесса, который будет находиться под контролем общественников. В частности, уфимском Конгресс-холле будет развернут центр общественного наблюдения, куда будет стекаться информация со всех избирательных участков региона.

В центр общественного наблюдения может прийти каждый, чтобы посмотреть, как идет голосование на том или ином избирательном участке. Все стационарные избирательные участки будут оснащены средствами видеонаблюдения и видеофиксации. Если наблюдатель заметит нарушение, он сможет сообщить об этом в центр. Там будет установлена видео стена, где можно подробно рассмотреть, что происходило на участке в определенное время и понять, было нарушение или нет.

 Евгений Шевченко
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