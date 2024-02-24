В Уфе задержали 13 нетрезвых водителей

Полицейские пресекли 314 нарушений правил дорожного движения. Из них 14 невыполнений требования уступить дорогу пешеходам, в 44 случаях люди не пристёгивали ремни безопасности, 23 раза нарушили правила перевозки детей-пассажиров. За нарушение требований ПДД к ответственности привлекли 20 пешеходов.