Инспекторы ГИБДД продолжают следить за безопасностью на дорогах Башкирии. Так, за последние сутки в Уфе задержали 13 нетрезвых водителей.
Всего за прошедшие сутки произошло 33 ДТП. К счастью, в авариях никто не пострадал.
Полицейские пресекли 314 нарушений правил дорожного движения. Из них 14 невыполнений требования уступить дорогу пешеходам, в 44 случаях люди не пристёгивали ремни безопасности, 23 раза нарушили правила перевозки детей-пассажиров. За нарушение требований ПДД к ответственности привлекли 20 пешеходов.