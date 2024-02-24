Парень из Башкирии попал в мошенническую схему и ограбил пенсионерку

В полицию города Октябрьский с жалобой на мошенничество обратилась 77-летняя местная жительница.
Женщине позвонила неизвестная, которая представилась дочкой пенсионерки. Она сообщила, что попала в аварию и попросила деньги на лечение. За ними приехал 29-летний парень. Доверчивая женщина отдала «курьеру» 300 тысяч рублей и только потом распознала обман.
Выяснилось, что мужчина нашел подработку в интернете. Злоумышленник уверяет, что не знал о мошенничестве. Якобы он просто должен был забирать деньги и отправлять через банкомат, в подробности не вдавался.
На 29-летнего парня заведено уголовное дело по факту мошенничества. Правоохранители проверяют его на причастность к другим преступлениям.