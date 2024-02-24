Воспитанники детдома из Башкирии поддерживали бойцов СВО

Воспитанники Петровского детского дома поддерживают наших бойцов – участников спецоперации. Одни пишут солдатам письма, другие изготавливают черенки для лопат. Инструмент очень нужный на передовой – строить окопы без них не получится. Часто они ломаются из-за мерзлой почвы.