Воспитанники детдома из Башкирии поддерживали бойцов СВО

Воспитанники Петровского детского дома поддерживают наших бойцов – участников спецоперации. Одни пишут солдатам письма, другие изготавливают черенки для лопат. Инструмент очень нужный на передовой – строить окопы без них не получится. Часто они ломаются из-за мерзлой почвы.
Для участников СВО важна поддержка из дома. Приятно получать теплые письма от детей. Ребята бойцов благодарят за мужество и украшают письма рисунками. Лопаты и письма от воспитанников Петровского детского дома отвезут вместе с ближайшим гуманитарным конвоем.