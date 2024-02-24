В Башкирии открыли стенд памяти, посвящённый участникам СВО

В школе им. Талгата Рахманова села Верхнеяркеево открыли стенд памяти, посвящённый участникам СВО, погибшим при исполнении воинского долга. Выставка включает фотографии 12 героев, уроженцев Илишевского района.

Стенду дали символичное название «Сердце героя бьётся…». Имена этих храбрых воинов не забудут и будут чтить, рассказывая об их подвигах молодому поколению. Гостем мероприятия стал участник спецоперации, находящийся в краткосрочном отпуске с позывным «Ахмет».