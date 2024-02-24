Операторы БПЛА из Башкирии рассказали, как контролируют цели на СВО

Ровно два года назад началась специальная военная операция. Президент России Владимир Путин, после просьбы жителей Донбасса о защите от ударов украинских боевиков, отдал приказ вооруженным силам страны. Вместе с ними тысячи добровольцев со всей страны, в том числе и из Башкортостана, отправились на СВО. Республика сформировала несколько именных батальонов, и отдельный мотострелковый полк «Башкортостан». Сейчас на Краснолиманском направлении специальной военной операции точные координаты вражеских целей нашим артиллеристам дают операторы отряда БПЛА «Айгир».

До начала специальной военной операции боец с позывным «Гранит» служил в пожарной охране. А когда Родина позвала, подписал контракт с Минобороны. На СВО получил новую специальность – оператор БПЛА в составе мотострелкового полка «Башкортостан». И теперь стал одним из самых опытных в отряде. За плечами – более полутора тысяч часов налета.

Операторы беспилотников не только корректируют огонь нашей артиллерии и танков, но и ведут объективный контроль поражения целей. Работают в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, от чего и сами порой оказываются в объективе вражеских дронов.

На бронежилете одного из бойцов мягкая игрушка. Чебурашка, подаренный местными детишками, стал оберегом, говорит боец отряда «Айгир». Берет его с собой на каждое задание.

Пока дронов хватает, но много их никогда не бывает, говорят айгировцы. Чем больше беспилотников, тем больше позиций врага удается выявить, и навести артиллерию. Поэтому с воодушевлением узнали об акции телеканала БСТ по сбору средств на покупку нового квадрокоптера. В отряде он лишним не будет.