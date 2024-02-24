В Уфе с начала года произошло более 200 пожаров, четверть из них в Калининском районе. Такие данные приводят сотрудники МЧС. Для того чтобы предотвратить трагедии пожарные выходят в регулярные рейды и ведут разъяснительную работу с жителями. В первую очередь речь о тех, кто проживаете в частном секторе.