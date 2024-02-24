В Уфе провели рейд среди любителей зимней рыбалки

Зима подходит концу, а это значит рыбакам скоро придётся сворачивать удочки. Сотрудники Управления гражданской защиты провели сегодня профилактический рейд, пообщавшись с любителями подлёдной ловли. А также совместно с Управлением пожарной охраны проинструктировали жителей уфимской Нижегородки. Именно они ежегодно находятся в зоне риска во время весеннего половодья.

Они умеют радоваться мелочам. Зимнюю рыбалку и в самом деле небольшим уловом не испортишь. Главное не цель, а путь к ней. И этот процесс порой заставляет рыбаков в прямом и переносном смысле идти по тонкому льду. Пока покрытие внушает доверие.

Многие рыбаки сотрудникам управления гражданской защиты уже знакомы. Однажды попав на крючок зимней ловли, соскочить не получится. Но богатый опыт в рыбалке ещё не гарантия безопасности. Поэтому спасатели регулярно проводят инструктаж и раздают памятки. Для кого-то зимняя рыбалка в первую очередь это азарт, для других умиротворение.

Но ежегодно такие находятся. И в этой ситуации наилучший исход для рыбаков – это сильное переохлаждение.

Специалисты советуют позаботиться о себе заранее. Стандартный набор безопасности для выхода на лёд – жилет, спасательные шипы, чтобы можно было выбраться из воды и верёвка уже для товарища.

Весеннее таяние знаменует не только окончание сезона зимней рыбалки, но и начало половодья. А это уже головная боль жителей прибрежных территорий – микрорайон Нижегородка в их числе. Дома здесь отличает высокий фундамент. У многих за плечами уже есть печальный опыт.