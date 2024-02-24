Жителей Башкирии продолжают информировать о выборах Президента России

Меньше трех недель остается до главного политического события года. Выборы Президента стартуют 15 марта и завершатся 17 числа. На многих участках члены избирательных комиссий уже завершают поквартирные обходы граждан. Прямо на дому жителей информируют о том, где и как они могут проголосовать. При необходимости, специалисты сориентируют, как принять участие в выборах не по прописке.

В специальном приложении указан не только список жильцов, но и данные обхода. Зеленым цветом отмечены те адреса, по которым владельцы открыли дверь. Желтым – где никого не было дома.

Главная цель обходчиков – проинформировать о предстоящих выборах и рассказать, где избиратели могут отдать свой голос. Если человек живет не по прописке, ему предлагают воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель».

Как ранее заявляли в центризбиркоме, дверь открывают более чем в 70% случаев. Люди как правило доброжелательны. В большинстве они выражают готовность прийти на выборы. Но есть и те, кто еще не определился.

Наиболее активные избиратели по словам членов участковых комиссий, среди старшего поколения. Чтобы убедиться, что за дверью не мошенники, жители вправе попросить предъявить обходчика документы.