Жителей Башкирии продолжают информировать о выборах Президента России

Меньше трех недель остается до главного политического события года. Выборы Президента стартуют 15 марта и завершатся 17 числа. На многих участках члены избирательных комиссий уже завершают поквартирные обходы граждан. Прямо на дому жителей информируют о том, где и как они могут проголосовать. При необходимости, специалисты сориентируют, как принять участие в выборах не по прописке.
В специальном приложении указан не только список жильцов, но и данные обхода. Зеленым цветом отмечены те адреса, по которым владельцы открыли дверь. Желтым – где никого не было дома.
Главная цель обходчиков – проинформировать о предстоящих выборах и рассказать, где избиратели могут отдать свой голос. Если человек живет не по прописке, ему предлагают воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель».
Как ранее заявляли в центризбиркоме, дверь открывают более чем в 70% случаев. Люди как правило доброжелательны. В большинстве они выражают готовность прийти на выборы. Но есть и те, кто еще не определился.
Наиболее активные избиратели по словам членов участковых комиссий, среди старшего поколения. Чтобы убедиться, что за дверью не мошенники, жители вправе попросить предъявить обходчика документы.
Для предстоящей Президентской кампании в республике сформировано более 3 тыс. участковых избирательных комиссий. Информирование жителей на дому продлится до 7 марта. На данный момент на многих участках уже завершили обход более половины всех домовладений.