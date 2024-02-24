В Москве прошла встреча с Героями России из Башкирии

Посетители выставки «Россия» в Москве могли встретиться с героями страны из Башкортостана. На стенде республики прошёл тематический день в честь 23 февраля. Почетными гостями стали Герои России – участник спецоперации из Бирска Борис Дудко и боевой лётчик, участник контртеррористической операции на Северном Кавказе, уроженец Караидельского района Владимир Алимов.

Они вручили подарки победителям и призёрам конкурса детского рисунка «Башкирский герой». Также все желающие могли принять участие в акции «Письмо защитнику Отечества» и узнать о героической истории республики.

Более 200 подарков от производителей региона было вручено мужчинам в честь 23 февраля. Башкортостан продолжает удивлять посетителей выставки. Так на главной экспозиции Минсельхоза России был показан ролик башкирского фермера Сагитзяна Идиятуллина.