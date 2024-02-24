В Уфе открылась «Добровыставка»

В Уфе открылась «Добровыставка» картин, написанных детьми с редкими заболеваниями. Экспозиция расположилась в галереи «Территория 3000». Авторы этих работы творят, несмотря на ограниченные возможности здоровья. Здесь можно увидеть картины ещё совсем юных 6-летних художников, но подкупающих своей искренностью и непосредственностью.

С ними соседствуют работы уже почти состаявшихся творцов, обладающих отточенной техникой. Картины были написаны молодыми художниками во время арт-терапии в Республиканском реабилитационном центре для детей и подростов с ограниченными возможностями.