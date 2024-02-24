В Уфе прошёл финал городского хоккейного турнира «Дворовая лига» на призы депутата Павла Васильева. В нём приняли участие ребята в двух возрастных категориях: до 12 лет и не старше 14. Впервые «Дворовая лига» была реализована в 2013 году. Причём эти соревнования не для профессиональных хоккеистов, а для любителей.