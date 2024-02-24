В Уфе ушёл из жизни заслуженный художник Башкирии Василь Ханнанов

Сегодня в Уфе ушёл из жизни заслуженный художник России и народный художник Башкортостана Василь Ханнанов. Живописец скончался на 68-м году жизни. Причиной послужила продолжительная болезнь.
Василь Ханнанов – фигура, сыгравшая значительную роль в становлении современного искусства республики. К слову, именно родина вдохновляла его на создание картин. Василь Миргазиянович – автор множества художественных проектов.
С 1992 года он руководил творческим объединением «Чингисхан». Мастер кисти создал музей современного искусства имени Наиля Латфуллина, которым руководил. Прощание с художником пройдет завтра в 11:00 в концертном зале им. Шаляпина Института искусств.