В Уфе ушёл из жизни заслуженный художник Башкирии Василь Ханнанов

Сегодня в Уфе ушёл из жизни заслуженный художник России и народный художник Башкортостана Василь Ханнанов. Живописец скончался на 68-м году жизни. Причиной послужила продолжительная болезнь.

Василь Ханнанов – фигура, сыгравшая значительную роль в становлении современного искусства республики. К слову, именно родина вдохновляла его на создание картин. Василь Миргазиянович – автор множества художественных проектов.