В Башкирии температура воздуха поднимется до плюсовых значений

Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде в республике на ближайшие дни.

Так, сегодня 25 февраля, уже чуть теплее: -6,…-11 градусов. В горных районах региона температура воздуха составит от 0 до -5. Без существенных осадков, ветер юго-западный слабый.

Первый день рабочей недели тоже будет без осадков, ветер западный, северо-западный умеренный. Ночью столбики термометров покажут -13,...-18 градусов, в некоторых районах до -2. Днем от -2 до -7, в горах до +3 градусов.