Бойцы СВО из Башкирии – надежные товарищи и верные однополчане

В составе мотострелкового полка «Башкортостан» в зоне проведения специальной военной операции служат не только наши земляки, но и жители других регионов страны.

Фото №1 - Бойцы СВО из Башкирии – надежные товарищи и верные однополчане

Так, боец с позывным «Скала» из Свердловской области подписал контракт с Минобороны России и стал участником башкирского тактического формирования.

В телеграм-канале «Письма с фронта Башкирский полк» он рассказал о боевом единстве, которое помогает им вместе двигаться вперед к победе.

Мужчина отметил, что жители Башкирии – верные однополчане и надежные боевые товарищи.  

Авдеевка наша, двигаемся вперёд. Победа будет за нами. Они очень надёжные ребята. С ними можно пойти в разведку, они не подведут.

Доброволец СВО, позывной «Скала»

Военнослужащий также передал привет своим землякам, семье и свои детям.

Фото: телеграм -канал «Письма с фронта Башкирский полк»

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