Бойцы СВО из Башкирии – надежные товарищи и верные однополчане

В составе мотострелкового полка «Башкортостан» в зоне проведения специальной военной операции служат не только наши земляки, но и жители других регионов страны.
Так, боец с позывным «Скала» из Свердловской области подписал контракт с Минобороны России и стал участником башкирского тактического формирования.
В телеграм-канале «Письма с фронта Башкирский полк» он рассказал о боевом единстве, которое помогает им вместе двигаться вперед к победе.
Мужчина отметил, что жители Башкирии – верные однополчане и надежные боевые товарищи.
Военнослужащий также передал привет своим землякам, семье и свои детям.
Фото: телеграм -канал «Письма с фронта Башкирский полк»