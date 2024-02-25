В Башкирии после ночного пожара госпитализированы двое с ожогами

Минувшей ночью в экстренные службы Башкирии поступила информация о пожаре в жилом бревенчатом доме в селе Большесухоязово Мишкинского района.

В пресс-службе МЧС по республике уточнили, что в результате происшествия термические ожоги кистей рук и лица получили мужчина и женщина. Оба 1949 года рождения.