В Башкирии после ночного пожара госпитализированы двое с ожогами

Минувшей ночью в экстренные службы Башкирии поступила информация о пожаре в жилом бревенчатом доме в селе Большесухоязово Мишкинского района.
В пресс-службе МЧС по республике уточнили, что в результате происшествия термические ожоги кистей рук и лица получили мужчина и женщина. Оба 1949 года рождения.
Их доставили в стационар города Бирска.
Возгорание потушено, причины и обстоятельства устанавливаются.
По предварительной версии, пожар возник из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрического отопительного оборудования.
Фото: МЧС по РБ