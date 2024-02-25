На дорогах Башкирии инспекторы продолжают борьбу с нетрезвыми водителями

За минувшие сутки на дорогах Башкирии сотрудники Госавтоинспекции задержали и отстранили от управления 61 водителя с признаками алкогольного опьянения. Еще 19 автовладельцев отказались от прохождения освидетельствования. Троим грозит уголовная ответственность за управление машиной в нетрезвом виде.

Об этом в своих социальных сетях написал начальник Управления ГИБДД МВД по Башкирии Владимир Севастьянов. Напомним, проверки проходят в рамках профилактической операции «Трезвый водитель».

Одного такого водителя задержали в Кумертау. Он ехал в общем потоке на автомобиле «Лада Нива», опасно маневрируя. Сотрудники полиции остановили машину, от мужчины разило алкоголем.

По результатам освидетельствования алкотестер показал 0,992 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе. Но водитель с результатами не согласился, и прошел повторное освидетельствование в медучреждении. Прибор показал положительный результат.

Мужчина привлечён к административной ответственности, автомобиль эвакуирован на спецстоянку. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения ему грозит лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.