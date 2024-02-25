«Мы гордимся земляками»: как в Башкирии отметили День защитника Отечества

Ордена и медали героям. На неделе в стране отметили главный мужской праздник – День защитника Отечества. Как отметил Радий Хабиров, теперь у этой даты – особый смысл и совсем другое звучание. В первую очередь мы чествуем и благодарим за мужество тех, кто участвует в специальной военной операции. Глава республики вручил госнаграды ветеранам, участникам боевых действий и родственникам погибших военнослужащих. Выступая на торжественном собрании, Радий Хабиров отметил, что праздник стал символом единения – бойцов на передовой и трудящихся в тылу.

Иван Присяжнюк китель с многочисленными орденами пополнил еще одним – генерала Шаймуратова. На СВО он был с самого начала. Военнослужащий принял участие в боях за Херсон, там же держал оборонительные рубежи. Группа под его руководством выявила и уничтожила засаду ВСУ. Все задачи, поставленные командованием, выполнялись самоотверженно. Получив тяжелое ранение глаза, продолжил службу уже дома.

Супруга Алексея Мартынова получает орден за него. Военнослужащий погиб в этом году, попав под обстрелы вражеского дрона. Младший сержант, радиотелефонист ушел добровольцем на СВО летом 2022 года. В составе медицинской бригады следом поехала и сама Татьяна. Алексей стоял на страже рубежей – супруга спасала бойцов и мирных граждан.

Защитники Отечества были во все времена. Почти 80 лет назад наши деды сражались за мирное небо с фашисткой Германией. Сейчас солдаты вновь на страже родных рубежей. Но подвиги предков не забудутся. Участник Великой Отечественной войны Александр Ишкильдин посмертно награжден орденом Шаймуратова. Командир взвода, гвардии младший лейтенант ушел на фронт в 19 лет из БАССР, воевал в составе минно-саперного батальона на Юго-Западном и Сталинградском фронтах. Получил в одном из боев тяжелое ранение, потерял глаз. Награду за отца получил российский скульптор Салават Щербаков – автор памятника Герою России, генералу Минигали Шаймуратову на Советской площади.

Радий Хабиров, поздравляя со сцены защитников Отечества, поблагодарил их за мужество и стойкость. Своим примером, отметил руководитель региона, военнослужащие доказывают, что Башкортостан – это родина героев и надёжная опора страны.

В наше время традиционный мужской праздник наполняется особым высоким смыслом. Становится символом единения всех защитников Отечества, тех, кто проявляет мужество и стойкость в тяжелых боях на передовой. И тех, кто в тылу живёт и трудится с девизом: «Всё для фронта! Всё для Победы!». Мы гордимся земляками, которые с оружием в руках встали на защиту Родины. Среди них люди мирных профессий: учителя, инженеры, водители, аграрии, а также руководители, депутаты, госслужащие, журналисты. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

И действительно, один из журналистов, наш коллега, корреспондент службы новостей, Рафик Ахметшин в декабре прошлого года ушел на фронт. Он неоднократно выезжал в командировку в качестве репортера на СВО. Увидев все лично, принял решение сменить перо на автомат. 23 февраля – особая дата для жителей республики еще по другой причине. В этот день в 1943 году на Донбассе отдал жизнь за Родину комдив Минигали Шаймуратов. Жители тех мест до сих пор чтят память о нем.

На страже интересов страны и военнослужащих стоит трудовой тыл. Башкортостан активно участвует в снабжении фронта. Оборонные предприятия нарастили объемы производств. Еженедельно в зону СВО уходят гуманитарные конвои. Их число перевалило уже за сотню. И эта работа продолжится.

Башкортостан стал крепким, надёжным тылом для нашей армии. Вместе мы отстаиваем мир и спокойствие на нашей многонациональной земле. На примерах настоящих героев воспитываем нашу молодёжь. Встречаем как родных вернувшихся домой ветеранов. Занимаемся их медицинской и психологической реабилитацией, обустраиваем их мирную жизнь, помогаем с работой. Так будет всегда. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Даже в день торжественного собрания прямо в фойе концертного зала бойцы и члены их семей могли обратиться с вопросами и получить ответ. Прием вели специалисты фонда «Защитники Отечества». Здесь же желающие писали письма бойцам. Открытки авторские, нарисовала их уфимская студентка, на каждой – герои СВО.