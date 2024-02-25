Бойцы из Башкирии рассказали подробности освобождения Авдеевки

На неделе Владимир Путин отметил подразделения, которые внесли свой вклад в освобождение города Авдеевка Донецкой Народной Республики. В их число вошёл полк, в котором служат офицеры и мобилизованные из Башкортостана. На протяжении долгого времени они штурмовали мощнейший укрепрайон противника. С 2014 года вооруженные формирования Украины превратили населенный пункт в неприступную крепость, которая в итоге под натиском российских войск всё же пала. О том, как продвигались штурмовики и что даёт эта крупнейшая с начала года победа, – в репортаже нашего военного корреспондента Азата Садреева.

Взятие Авдеевки стало самой крупной победой Вооруженных сил России в текущем году. Начиная с 2014-го украинские боевики создавали мощные укрепления по всему городу. И отсюда же обстреливали из тяжёлых орудий мирные кварталы Донецка, до которого по прямой всего 14 километров. Он как на ладони. В штурме неприступного форпоста принимали участие и мобилизованные из Башкортостана.

Сейчас бои продолжаются уже на окраинах Авдеевки. Коксохимический завод, в подвалах которого укрывались последние подразделения ВСУ, зачищен. Противник отброшен в сторону населенного пункта Ласточкино. По новым укреплениям боевиков работает авиация.

После взятия Авдеевки Владимир Путин отметил все подразделения, которые принимали участие в штурме мощнейшего укрепрайона ВСУ. В их числе оказался и полк, в котором служат башкирские военнослужащие.

По мере продвижения наших войск позицию меняют и артиллеристы. Этот расчет принимал участие в штурме Авдеевки с самого начала. Говорят, от интенсивности огня пушки раскалялись докрасна. Но выдержали. Устояли и наши ребята.

Убегая из Авдеевки, украинские боевики оставили не только западное трофейное оружие и бронетехнику, но и минные заграждения. Снаряды буквально рассыпаны по всему городу – под мостами, в подвалах. И чтобы полностью разминировать город, саперам ещё придется потрудиться.