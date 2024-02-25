В Башкирии показали работу селекционного центра

Ученые занимаются вопросом сохранения одного из главных брендов республики – породой башкирской лошади. Сотрудники Чишминского селекционного центра сейчас трудятся над написанием проекта для получения финансирования. К слову, разработки научного коллектива популярны на всю страну. Выведенные ими рожь, пшеницу и горох заказывают сельхозпроизводители не только из республики.

Зерно сортирует искусственный интеллект со скоростью тонна в сутки. Сейчас аппарат оптически отсеивает яровую пшеницу. Технику приобрели в прошлом году по федеральной программе. По ней же установили ещё один сортировочный аппарат, уже мощнее, он способен обработать до 6 тонн ежедневно. Так перед началом сезона готовят семена к размножению. Это что касается уже испытанных и запатентованных сортов, которые, к слову, популярны и за пределами Башкортостана. Один из хитов – рожь Чулпан, сейчас уже под номером 9. Селекционная работа не прекращается.

С зерна начиналась и история самого Чишминского селекционного центра. Почти за 100 лет несколько раз менялись потребности сельхозпроизводителей. Например, ещё на территории Уфимской губернии возделывали около 150 тысяч гектаров гороха. В наше время – в три раза меньше. Площади сократили во время перестройки. И сейчас спрос вновь начинает расти.

В связке с животноводами разрабатывают сейчас ещё один новый проект. Селекционеры намерены взяться за башкирскую лошадь: исследовать, что необходимо для сохранения породы.

Суданская трава, по данным некоторых исследований, для корма лошадей не подходит и способна навредить. В небольших количествах можно добавлять сахарное сорго – источник углеводов. Культуры пользуются спросом, причём не только в пищевых целях.