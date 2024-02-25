В Башкирии 80% опрошенных жителей заявили, что пойдут на выборы президента

На данный момент представители участковых избирательных комиссий региона обошли почти 50% от общего числа домовладений. На неделе республику посетил член Центризбиркома России Евгений Шевченко и встретился с представителями Общественной палаты Башкортостана.

На основе получаемых данных уже сейчас можно сделать вывод о высокой явке в дни голосования. Евгений Шевченко также рассказал, что на базе уфимского конгресс-холла появится Центр общественного наблюдения. Туда будет стекаться информация со всех избирательных участков. А наблюдатели в случае спорной ситуации могут сообщить о ней своим соратникам, которые будут находиться там.

Выборы Президента России стартуют 15 марта и завершатся 17-го. Всего в бюллетене будут фамилии четырех кандидатов. Это представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков, действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и Николай Харитонов от КПРФ.