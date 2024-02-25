В Уфе простились с заслуженным художником России Василем Ханнановым

Василь Ханнанов ушел из жизни в возрасте 67 лет после продолжительной болезни. Траурная церемония прощания прошла в Институте искусств, где выстроилась очередь из желающих проводить живописца в последний путь.
Пришли родственники, коллеги по цеху и просто те, кого его работы не оставили равнодушными. Василь Ханнанов запомнился своими многочисленными художественными проектами, созданием арт-группы «Чингисхан» и музея современного искусства имени Наиля Латфуллина.
В своём творчестве Ханнанов не боялся экспериментировать: сочетал всевозможные стили и техники. Но большую часть работ посвятил Родине, а именно фольклору. Картины художника широко известны не только в России, но и за рубежом благодаря выставкам в Турции, Испании и США.