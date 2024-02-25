В Уфе простились с заслуженным художником России Василем Ханнановым

Василь Ханнанов ушел из жизни в возрасте 67 лет после продолжительной болезни. Траурная церемония прощания прошла в Институте искусств, где выстроилась очередь из желающих проводить живописца в последний путь.

Пришли родственники, коллеги по цеху и просто те, кого его работы не оставили равнодушными. Василь Ханнанов запомнился своими многочисленными художественными проектами, созданием арт-группы «Чингисхан» и музея современного искусства имени Наиля Латфуллина.