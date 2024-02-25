«Феномен башкирского кино»: как развивается киноиндустрия Башкирии

Феномен башкирского кино на неделе Радий Хабиров обсудил с представителями киноиндустрии Башкортостана. В этом году Союзу кинематографистов исполняется 30 лет. Отрасль развивается, и на протяжении последних лет стабильно выходят полнометражные картины и анимационные работы, которые попадают в федеральный прокат. Радий Хабиров также отметил важность строительства и модернизации кинозалов в районах республики. Башкортостан – один из лидеров в стране в этом направлении. За шесть лет в регионе обновили 36 площадок для просмотра прокатных фильмов.
Эту историю о детдомовских детях уже не раз представляли театральному зрителю. В основу картины легла автобиографическая повесть Айгиза Баймухаметова «Не оставляй, мама!». Теперь трагедию маленьких заложников взрослых ошибок покажут на большом экране. Киносценарий в чём-то будет отличаться от знакомого литературного произведения.
За экранизацию взялась режиссёр Вилюра Исяндавлетова. Для неё это первый полнометражный игровой фильм. Но большой опыт в документальном кино сыграл на руку при создании картины, где важно было сохранить суровый реализм. Съемками занималась киностудия «Башкортостан». Это фильм о вечных ценностях: добре и зле, чести и совести, о том, как можно справиться с испытаниям, и о том, как эти испытания могут сломать. Но как важно остаться человеком. Съемки проходили в селе Охлебинино в Иглинском районе и в Уфе.
Эта работа стала одной из кинокартин, представленных главе республике. Радий Хабиров встретился с деятелями башкирского кинематаграфа. 2024 год будет богат на премьеры и многие с заявкой на выход в российский прокат.
В этом году Союзу кинематографистов республики исполняется 30 лет. Есть все основания говорить о «феномене башкирского кино», заявил глава республики. Стабильно выходят полнометражные картины и анимационные работы.
Новую кинокартину Булата Юсупова «Фарзана идет на запад» снимают как раз на грант главы республики. Картина станет одной из трёх в новой исторической трилогии режиссера. В основе сюжета – подвиг подростков из Учалинского района. В конце Великой Отечественной они пешком перегнали стадо из 400 коров на Украину. Работу еще над одной исторической картиной, но уже анимационной, ведут в студии «Муха». Это история генерала Минигали Шаймуратова. А уже скоро на большие экраны выйдет мистическая комедия Романа Пожидаева «Камень батыров».
На встрече заместитель председателя Союза кинематографистов России Алексей Алешковский заявил, что столичный кинематограф выдохся и дело за региональным кино.
В республике есть и свой кинофестиваль. Но с начала пандемии его перестали проводить. Глава Башкортостана поручил Минкульту региона определить сроки организации следующего «Серебряного Акбузата». Уже скоро станет известно, когда фестиваль вновь расправит крылья.