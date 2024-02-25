«Феномен башкирского кино»: как развивается киноиндустрия Башкирии

Феномен башкирского кино на неделе Радий Хабиров обсудил с представителями киноиндустрии Башкортостана. В этом году Союзу кинематографистов исполняется 30 лет. Отрасль развивается, и на протяжении последних лет стабильно выходят полнометражные картины и анимационные работы, которые попадают в федеральный прокат. Радий Хабиров также отметил важность строительства и модернизации кинозалов в районах республики. Башкортостан – один из лидеров в стране в этом направлении. За шесть лет в регионе обновили 36 площадок для просмотра прокатных фильмов.

Эту историю о детдомовских детях уже не раз представляли театральному зрителю. В основу картины легла автобиографическая повесть Айгиза Баймухаметова «Не оставляй, мама!». Теперь трагедию маленьких заложников взрослых ошибок покажут на большом экране. Киносценарий в чём-то будет отличаться от знакомого литературного произведения.

За экранизацию взялась режиссёр Вилюра Исяндавлетова. Для неё это первый полнометражный игровой фильм. Но большой опыт в документальном кино сыграл на руку при создании картины, где важно было сохранить суровый реализм. Съемками занималась киностудия «Башкортостан». Это фильм о вечных ценностях: добре и зле, чести и совести, о том, как можно справиться с испытаниям, и о том, как эти испытания могут сломать. Но как важно остаться человеком. Съемки проходили в селе Охлебинино в Иглинском районе и в Уфе.

Эта работа стала одной из кинокартин, представленных главе республике. Радий Хабиров встретился с деятелями башкирского кинематаграфа. 2024 год будет богат на премьеры и многие с заявкой на выход в российский прокат.

В этом году Союзу кинематографистов республики исполняется 30 лет. Есть все основания говорить о «феномене башкирского кино», заявил глава республики. Стабильно выходят полнометражные картины и анимационные работы.

Сегодня мы подводим промежуточные итоги развития кинематографа Башкортостана и определяем его дальнейшие ориентиры. При этом сложилось так, что мы используем понятие «феномен башкирского кино», который, действительно, существует. Мы очень признательны коллективу киностудии «Башкортостан», которая становится одной из лучших в стране. У нас много талантливых кинематографистов, которые создают уникальные творческие продукты. В их числе – полнометражный мультипликационный фильм «Северные Амуры», а также ряд новых проектов, которым только предстоит выйти на широкий экран. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Новую кинокартину Булата Юсупова «Фарзана идет на запад» снимают как раз на грант главы республики. Картина станет одной из трёх в новой исторической трилогии режиссера. В основе сюжета – подвиг подростков из Учалинского района. В конце Великой Отечественной они пешком перегнали стадо из 400 коров на Украину. Работу еще над одной исторической картиной, но уже анимационной, ведут в студии «Муха». Это история генерала Минигали Шаймуратова. А уже скоро на большие экраны выйдет мистическая комедия Романа Пожидаева «Камень батыров».

На встрече заместитель председателя Союза кинематографистов России Алексей Алешковский заявил, что столичный кинематограф выдохся и дело за региональным кино.