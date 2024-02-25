Десять лет Олимпиаде в Сочи: истории чемпионов из Башкирии

Олимпиада в Сочи, десять лет спустя. В 2014 году 23 февраля в России завершились главные Игры четырехлетия. Начавшаяся бесславно для хозяев сочинская Олимпиада к концу завершилась их триумфом. 33 медали вознесли россиян на небывалые спортивные вершины, с которых последующие годы их всевозможными способами вытесняли. Атлеты пережили допинговые скандалы, исключение из игр, пандемию. Так что спортсменам, в том числе, разумеется, и башкирским, приходилось и приходится выдерживать конкуренцию не только на соревновательных площадках, но и за ее пределами. Это для нас, для болельщиков, видны только победы и поражения, а тренировки и спады как физические, так и психологические остаются за кадром. За этими победами и поражениями – человеческая жизнь. Потому спортивная редакция телеканала БСТ не оставляла все эти годы олимпиоников без внимания, но именно сейчас появился повод рассказать, как живут наши герои и что произошло за эти десять лет.

Уфимец Руслан Захаров от имени всей российской сборной дал клятву на сочинских играх 7 февраля 2014 года. Понятно, что это формальность – уфимский спортсмен уж точно не несет ответственность за чистоту всех спортсменов национальной команды. Тогда российские шорт-трекисты приехали на Олимпиаду в роли фаворитов исключительно по двум фактам – на правах хозяев и присутствию в коллективе корейца, выступавшего за Россию, Виктора Ана. И эта Олимпиада стала ключевой для развития шорт-трека в нашей стране. Впервые в истории Игр россияне выиграли эстафету. В том золотом составе были сразу два воспитанника башкирского спорта.

Да, на руку сыграло и падение соперников, но это характерно для шорт-трека. Да, в составе был опытный кореец, но эстафетное золото позволило российским спортсменам поверить в свои силы. Поверить настолько, что после сочинских Игр Руслан Захаров, которому позже не нашлось места в национальной команде по шорт-треку, поменял дисциплину. Полмиллиона рублей потратил на покупку экипировки. Все вокруг считали авантюрой такой переход, мало кто верил, но на пекинской Олимпиаде Захаров взял олимпийское серебро.

Семен Елистратов после сочинской Олимпиады наоборот закрепился в составе национальной команды. Тренеры сборной будут меняться, центр шорт-трека в Уфе будет небыстро строиться, но мечта, появившаяся после Сочи – выиграть олимпийскую награду в личных стартах игр – станет главным мотиватором для продолжения карьеры. И даже когда разразится скандал с мельдонием, а в пробах у Елистратова его обнаружат, он все равно не остановится. Будет отдельно ото всех тренироваться в Венгрии – такое решение приняли вместе с личным наставником Андреем Максимовым. Поедет на Игры и в Пхенчхан, и в Пекин. И дождется завершения строительства шорт-трека, благодаря чему уже будет тренироваться в Уфе и гораздо больше общаться с родными.

А этот прыжок летающего лыжника Дмитрия Васильева подарит надежду на олимпийскую награду. Совсем небольшую, но все же. В прыжках на лыжах с трамплина были два представителя уфимской школы – Дмитрий Васильев и Ильмир Хазетдинов.

Награды они не привезут, но в очередной раз докажут, что наша школа в этих видах сильнейшая. Сейчас уже оба завершили карьеру. Дмитрий Васильев занимается автомобильным бизнесом, Ильмир Хазетдинов второй раз стал папой, и его жизнь никак не связана со спортом. На Олимпийских играх в Сочи выступал и лыжный двоеборец Эрнест Яхин. Потом переживет и очень достойно допинг-скандал, благодаря чему получит путевку в Пхенчхан и там будет единственным представителем сборной России в лыжному двоеборье.

Слезы Ольги Вилухиной на серебряной ступени подиума увидит весь мир, а вот сколько слез башкирская биатлонистка прольет потом. Вилухина, Яна Романова, Ольга Зайцева и Екатерина Шумилова завоевали серебро в эстафете. После этого Вилухина, Романова и Зайцева были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. Впоследствии Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал Вилухину и Романову, а наказание Зайцевой осталось в силе, российскую команду лишили серебра. Но башкирская биатлонистка не вернула награду. Ведь никто не знает, сколько она прошла, когда начала заниматься спортом в Межгорье. А сама Ольга Вилухина стала мамой и спортивную карьеру завершила.

Представительницы хоккейной «Агидели», за плечами которых сочинские Игры, до сих пор в строю. Больше всех, пожалуй, досталось Анне Шибановой: она пережила дисквалификацию, была лишена возможности выступать на международном уровне. Но позже, как и многих других атлетов, ее оправдали, и в Пекин Шибанова уже поехала.

Постолимпийское десятилетие стало непростым испытанием для российских спортсменов. В 2024 году имеем недопуск не то что на Игры, на международные старты в целом. За редким исключением. Хорошо это или плохо – покажет время, сейчас делать выводы рано. Но уже понятно: сочинская Олимпиада принесла больше позитивных моментов. Из спортивных залов никто не ушел, дети приходят в спорт. И комплексы строятся. Один из них – центр спортивной подготовки имени Римы Баталовой. Герой сочинской Паралимпиады Ирек Зарипов из Стерлитамака с гордостью показывает достоинства центра.