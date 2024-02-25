«Впереди самое интересное»: ХК «Салават Юлаев» готовится к плей-офф КХЛ

До начала плей-офф Континентальной хоккейной лиги осталось всего лишь несколько дней. Уже в ближайший четверг, 29 февраля, уфимский «Салават Юлаев» вступит в борьбу за Кубок Гагарина. Главный хоккейный клуб Башкортостана по итогам регулярного чемпионата занял третье место в Восточной конференции. Это позволит юлаевцам начать игры на выбывание на домашней площадке.
Уфимский «Салават Юлаев» будет играть в плей-офф. Такая ситуация уже давно никого не способна удивить. Всего четыре команды КХЛ приняли участие в каждом из розыгрышей Кубка Гагарина. Казанский «Ак Барс», «Металлург» из Магнитогорска, СКА из Санкт-Петербурга и «Салават Юлаев». Для клуба с такой историей регулярный чемпионат длиной в 68 игр – это, скорее, трамплин перед решающими матчами. На этот раз юлаевцам удалось пройти дистанцию без серьезных спадов.
В таблице Восточной конференции «Салават Юлаев» пропустил вперед только омский «Авангард» и магнитогорский «Металлург». Спустя год у команды Виктора Козлова есть шанс реабилитироваться за неудачу прошлого сезона. Тогда в первом раунде «Салават» уступил «Адмиралу». На этот раз коллектив с Дальнего Востока в плей-офф не попал и помешать уже не сможет. За год уфимцам удалось укрепить состав. Пришлись ко двору и стали лидерами команды канадские легионеры Мелош и Ливо. Место в воротах занял лучший голкипер регулярного чемпионата по коэффициенту надежности Александр Самонов.
Участие в играх плей-офф «Салават Юлаев» обеспечил задолго до его начала. Поэтому в последних матчах тренерский штаб уфимской команды мог позволить себе пойти на некоторые эксперименты. Игровые сочетания неоднократно менялись, что не могло не сказаться на результате.
Розыгрыш Кубка Гагарина впервые пройдет по новой формуле. Начиная со второго раунда команды из Западной и Восточной конференций будут играть между собой. Впервые за долгое время «Салават Юлаев» называют в числе реальных претендентов на Кубок Гагарина. Уфимцы сумели продемонстрировать свой высокий потенциал, и теперь вопрос состоит в том, сумеют ли они его реализовать.
Соперником «Салавата» в первом раунде станет челябинский «Трактор». Это уже четвертая встреча команд в розыгрыше кубка Гагарина за последние шесть лет. Пока пройти географических соседей юлаевцам удавалось лишь однажды. Однако в этом сезоне «Салават» обыграл «Трактор» во всех четырех матчах.