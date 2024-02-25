«Впереди самое интересное»: ХК «Салават Юлаев» готовится к плей-офф КХЛ

До начала плей-офф Континентальной хоккейной лиги осталось всего лишь несколько дней. Уже в ближайший четверг, 29 февраля, уфимский «Салават Юлаев» вступит в борьбу за Кубок Гагарина. Главный хоккейный клуб Башкортостана по итогам регулярного чемпионата занял третье место в Восточной конференции. Это позволит юлаевцам начать игры на выбывание на домашней площадке.

Уфимский «Салават Юлаев» будет играть в плей-офф. Такая ситуация уже давно никого не способна удивить. Всего четыре команды КХЛ приняли участие в каждом из розыгрышей Кубка Гагарина. Казанский «Ак Барс», «Металлург» из Магнитогорска, СКА из Санкт-Петербурга и «Салават Юлаев». Для клуба с такой историей регулярный чемпионат длиной в 68 игр – это, скорее, трамплин перед решающими матчами. На этот раз юлаевцам удалось пройти дистанцию без серьезных спадов.

Оценивать, я думаю, нужно уже после того, как плей-офф закончится. Регулярный чемпионат – это, конечно, здорово. Но все мы собираемся ради одного. Впереди самое интересное, потом уже будем делать выводы. Александр Шаров, нападающий ХК «Салават Юлаев»

В таблице Восточной конференции «Салават Юлаев» пропустил вперед только омский «Авангард» и магнитогорский «Металлург». Спустя год у команды Виктора Козлова есть шанс реабилитироваться за неудачу прошлого сезона. Тогда в первом раунде «Салават» уступил «Адмиралу». На этот раз коллектив с Дальнего Востока в плей-офф не попал и помешать уже не сможет. За год уфимцам удалось укрепить состав. Пришлись ко двору и стали лидерами команды канадские легионеры Мелош и Ливо. Место в воротах занял лучший голкипер регулярного чемпионата по коэффициенту надежности Александр Самонов.

Мы в хорошем положении. Я думаю, психологически готовы. Сезон пролетел быстро. В общем успешно. Первую задачу мы решили – попасть в плей-офф. Там уже начнутся настоящие игры. Поэтому надо выжимать позитив, учиться на ошибках и двигаться вперед. Илья Ежов, вратарь ХК «Салават Юлаев»

Участие в играх плей-офф «Салават Юлаев» обеспечил задолго до его начала. Поэтому в последних матчах тренерский штаб уфимской команды мог позволить себе пойти на некоторые эксперименты. Игровые сочетания неоднократно менялись, что не могло не сказаться на результате.

На протяжении всего сезона у нас много перестановок. Тренеры, подходя к плей-офф, ищут сочетания. У нас одна система, и все играют по ней. Евгений Тимкин, нападающий ХК «Салават Юлаев»

Розыгрыш Кубка Гагарина впервые пройдет по новой формуле. Начиная со второго раунда команды из Западной и Восточной конференций будут играть между собой. Впервые за долгое время «Салават Юлаев» называют в числе реальных претендентов на Кубок Гагарина. Уфимцы сумели продемонстрировать свой высокий потенциал, и теперь вопрос состоит в том, сумеют ли они его реализовать.

Вижу, как играет наша команда, считаю, что за последние три-четыре года это самая перспективная команда. Мы можем дойти до финала конференции как минимум. Андрей Анкудинов, хоккейный эксперт