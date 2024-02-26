В Башкирии пожилой мужчина совращал малолетних девочек

Бижбулякский межрайонный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 66-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления против половой неприкосновенности лиц, не достигших 14-летнего возраста.

Установлено, что пенсионер совращал четырех девочек возрастом от 7 до 9 лет. Всего 11 эпизодов.

По информации пресс-службы суда, подсудимый свою вину не признал.

Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 1 год 10 месяцев.

Мужчину взяли под стражу в зале суда.