В Башкирии во время сильного пожара в частном доме погибла пенсионерка

Накануне вечером в Сибае сгорел бревенчатый жилой дом. Пламя перекинулось на надворную постройку и баню.   

Фото №1 - В Башкирии во время сильного пожара в частном доме погибла пенсионерка

На месте происшествия работали силы и средства МЧС России, госкомитета Башкирии по ЧС и представители других экстренных служб.

Пожар тушили 25 человек личного состава и 10 единиц техники.

Фото №2 - В Башкирии во время сильного пожара в частном доме погибла пенсионерка

В пресс-службе МЧС по республике рассказали, что на месте пожара обнаружено тело 62-летней женщины.  Кроме того, серьезные травмы получил 68-летний мужчина. С ожогами 2 степени 60% тела его доставили в стационар.

Причина возгорания устанавливается.

Фото: пресс-служба МЧС по РБ

Пенальти
БАШКОРТТАР-БСТ