В Башкирии во время сильного пожара в частном доме погибла пенсионерка

Накануне вечером в Сибае сгорел бревенчатый жилой дом. Пламя перекинулось на надворную постройку и баню.

На месте происшествия работали силы и средства МЧС России, госкомитета Башкирии по ЧС и представители других экстренных служб.

В пресс-службе МЧС по республике рассказали, что на месте пожара обнаружено тело 62-летней женщины. Кроме того, серьезные травмы получил 68-летний мужчина. С ожогами 2 степени 60% тела его доставили в стационар.