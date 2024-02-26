В Башкирии посадили пьяного водителя, погубившего двух пассажиров

Янаульский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя, 1974 года рождения. Статья: «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения».

По данным пресс-службы инстанции, в июне прошлого года мужчина сел за руль «Лады Гранты». В машине находились трое пассажиров. Они двигались по дороге на территории Янаульского района.

Во время движения водитель несколько раз нарушал правила дорожного движения: находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, нарушал скоростной режим, игнорировал дорожный знак «Опасный поворот налево». В итоге он не справился с управлением, автомобиль выехал на обочину, врезался в дорожный знак и перевернулся в кювет.

Два пассажира, находившихся в машине, скончались от полученных травм. Еще один получил тяжкие телесные повреждения.

Водителю суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанный с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.

Также с подсудимого взыщут в качестве компенсации морального вреда по 300 тысяч рублей в пользу родственников двух погибших пассажиров. В пользу третьего – 100 тысяч рублей.