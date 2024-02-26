Жители Балтачевского района хотят отремонтировать водопровод в рамках ППМИ

Жители деревни Усманово Балтачевского района представили проект капитального ремонта водопровода на конкурс программы поддержки местных инициатив. На его реализацию необходимо больше полутора миллионов рублей. Сельчане готовы и сами вложить свои средства, что требуется по условиям конкурса.

За полвека службы коммуникации в деревне сильно износились. Локальные вмешательства лишь на короткое время решают вопрос. А водопровод для жителей деревни, в которой живут в основном люди преклонного возраста, очень важен.