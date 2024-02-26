В Хайбуллинском районе Башкирии готовятся к выборам-2024

В Хайбуллинском районе безопасность на выборах Президента России будут обеспечивать более 120 сотрудников полиции и охранных предприятий. Об этом сообщили в ходе совещания в администрации муниципалитета.

Всего на территории Хайбуллинского района будут работать 60 участков для голосования. Во время проведения избирательного процесса нужно донести гражданам необходимую информацию об условиях и механизмах голосования. Сейчас члены участковых избирательных комиссий проводят поквартирные и подомовые обходы для информирования жителей о выборах главы государства.