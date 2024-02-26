ФАС раскритиковала «Яндекс. Такси» за высокие цены на поездки

Федеральная антимонопольная служба имеет «серьезные замечания» к сервису «Яндекс. Такси». Причина: стоимость поездок и работа системы блокировок водителей. Об этом в интервью «Известиям» рассказал заместитель руководителя ведомства Петр Иванов.

Он отметил, что в прошлом году от пассажиров и водителей в ФАС поступило свыше 300 жалоб на агрегатор.

Относительно блокировки в сервисе «Яндекс GO» ведомство направило в адрес компании письмо о подготовке перечня исчерпывающих уточнений в документах сервиса по возможным нарушениям и соразмерным им мерам ответственности. Однако пока данные требования в полном объеме не исполнены.

Также мы указали, что плата (комиссия и иные платежи), взимаемая с перевозчиков (около 28%), должна быть снижена до конкурентного уровня, так как сегодня она слишком высокая. До настоящего времени агрегатор не исполнил требование. Петр Иванов, заместитель руководителя ФАС России

Кроме того, ФАС имеет претензии к системе ценовой политики компании. Петр Иванов подчеркнул, что алгоритм ценообразования услуг такси не раскрыт в полном объеме. Ведомство анализирует практики ценообразования агрегаторов такси. К «Яндекс. Такси» в этом плане имеются серьезные замечания.