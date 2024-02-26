В Уфе прошел конкурс начальной военной подготовки для кадетов

В Демском районе провели конкурс начальной военной подготовки для кадетов. Лицей №161 стал местом притяжения кадетских классов. Турнир там организовывают ежегодно с 2020 года согласно указу Главы Башкортостана об увековечивании памяти генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова.

Участвовали не только уфимские воспитанники, но и кадеты из других городов и районов республики. Ученики, разделившись на команды, приступили к заданиям. Ребят ждали испытания по спортивным дисциплинам, строевой подготовке, оказанию первой медицинской помощи, учебной стрельбе с разборкой оружия, одеванию на время общевойскового защитного костюма, а также исторические викторины.