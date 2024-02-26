На дорогах Башкирии стартовала операция «ШТРАФ»

В Башкирии по состоянию на сегодняшний день более 400 автовладельцев являются злостными неплательщиками административных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Из того числа свыше 50 собственников авто имеют штрафы на сумму более 50 тысяч рублей, 80 автовладельцев – на сумму более 100 тысяч рублей.

Об этом в своем телеграм-канале написал руководитель ГИБДД по республике Владимир Севастьянов. Он уточнил, что большую часть административных правонарушений на дорогах Башкирии фиксируют фото- и видеокамеры.

Глава ведомства также напомнил, что штрафы необходимо оплачивать в течение 60 дней со дня вступления в законную силу постановления о его наложении.

Неуплата грозит административным штрафом в двукратном размере или обязательными работами на срок до 50 часов либо арестом на срок до 15 суток.