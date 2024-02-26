29 февраля Владимир Путин огласит Послание Федеральному собранию

В своем ежегодном Послании Федеральному собранию Президент России традиционно оценит текущую ситуацию в стране и определит задачи на перспективу.
Известно, что в этом году обращение будет содержать основные задачи на ближайшие шесть лет.
На Послание пригласят участников специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Напомним, в 2022 году Президент России не выступал с Посланием к Федеральному собранию Российской Федерации. Как тогда пояснил российский лидер, ему необходимо было провести дополнительный анализ ситуации, дабы не повторять того, что уже было озвучено ранее. В результате глава государства зачитал свое Послание в начале прошлого года.
Тогда ключевыми моментами стали:
- поддержка семей погибших участников СВО;
- приостановление участия России в ДСНВ;
- льготная аренда для сотрудников ОПК;
- расширение материнского капитала;
- повышенная индексация МРОТ и другие.
Уважаемые телезрители! Послание Владимира Путина Федеральному собранию будет транслироваться в прямом эфире федеральных каналов 29 февраля в 12:00 по московскому времени.
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