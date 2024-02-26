Бюст Героя России из Башкирии Алмаза Сафина открыли в ведущем военном вузе

Бюст Героя России Алмаза Сафина открыли в День защитника Отечества в Новосибирском высшем военном командном училище, рассказал глава администрации Альшеевского района Дамир Мустафин в своих социальных сетях.

Алмаз Сафин – уроженец села Раевского Альшевского района Башкирии. В этом училище он получил образование, потом в Новосибирске прошел срочную службу, позже в этом училище преподавал.

В зоне спецоперации наш земляк находился с 30 октября 2022 года. 14 января прошлого года противник стянул все свои силы на Красно-Лиманском направлении. Парашютно-десантный взвод под командованием старшины Алмаза Сафина удерживал оборонительные позиции.

Он первым заметил, как противник движется в направлении позиций взвода, и скомандовал открыть огонь. Противник стал обстреливать позиции десантников из минометов. В этом бою Алмаз Сафин получил тяжёлое осколочное ранение. Но он продолжал командовать взводом и вести прицельный огонь. Из личного оружия боец уничтожил пятерых солдат ВСУ.

Старшина Алмаз Сафин посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации за проявленные мужество и героизм в ходе спецоперации.

В Башкирии в память о герое имя Алмаза Сафина носит добровольческий батальон. Его именем названа одна из улиц в городе Бердске Новосибирской области. В нашей республике имя Героя России присвоено Центру патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи Башкирии.

Напомним, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Также все желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.